Le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la 22ª giornata di Serie A TIM: multa per la Lazio

Le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la 22ª giornata di Serie A TIM

Saranno 9 i calciatori squalificati nel prossimo turno di campionato. Si tratta di Esposito dello Spezia, Parisi dell’Empoli, Arnautovic del Bologna, De Roon dell’Atalanta, Gonzalez del Lecce, Scalvini dell’Atalanta, Bremer della Juventus, Vasquez della Cremonese e Zaccagni della Lazio.

Entrano inoltre nella lista dei diffidati Birindelli (Monza), Bonaventura (Fiorentina), Colombo (Lecce), Ehizibue (Udinese), Izzo (Monza), Kjaer (Milan) Lauriente (Sassuolo), Alex Sandro (Juventus) Magnani (Hellas Verona), Nehuen Perez (Udinese), Rabiot (Juventus), Marlon (Monza), Schuurs (Torino), Kean (Juventus).

Nei Documenti Correlati è presente il Comunicato Ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 22ª giornata di Serie A TIM.

Il giudice sportivo ha poi multato per €12.000 la Lazio, per avere i suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio laser in direzione dell’Arbitro

