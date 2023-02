Terremoto Turchia, due squadre si ritirano dal campionato: una era interessata a Fares

Il terremoto devastante che ha colpito Siria e Turchia, le cui vittime sono almeno 41mila, sta continuando ad avere gravi conseguenze e una di queste ricade anche nel massimo campionato. Come scrive alfredopedullà.com, due squadre della zona più colpita, l’Hatayspor e il Gaziantep, infatti, hanno deciso di ritirarsi dalla competizione, lasciando ai propri tesserati di decidere di trasferirsi per poter terminare la stagione altrove. L’Hatayspor era una delle squadre turche interessate a Fares, per cui ora sembra esserci una sola opportunità di cedere il terzino in medio-oriente, ovvero l’Alanyaspor. C’è tempo fino al 18 febbraio.

