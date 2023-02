Conference League, le curiosità verso Lazio-Cluj

In conferenza stampa l’allenatore dei rumeni del Cluj Petrescu ha presentato così la gara in conferenza stampa: “L’impresa del 2019? Stiamo parlando di altri tempi, giocatori e altri allenatori. L’altra volta erano in campo con il 3-5-2 di Inzaghi. Oggi giocano 4-3-3 con Sarri. In ogni caso abbiamo le nostre possibilità. Nel calcio la partita più importante è sempre la prossima. Abbiamo davanti un avversario superiore ma speriamo nei miracoli, nel calcio succedono: penseremo di poter vincere. Nessuna partita somiglia a un’altra. Per vincere una partita come quella di domani abbiamo bisogno di tante cose, come organizzazione, sacrificio e fortuna. Sarà importante anche che il nostro portiere sia in buona forma. Sarebbe fantastico vincere. Dobbiamo capire che la cosa principale per noi è vincere lo scudetto. Pensiamo intanto al primo match in arrivo, quello contro la Lazio. Spero che vedremo il nostro pressing anche domani, i nostri giocatori sono abituati a farlo, ma se pensiamo ai giocatori della Lazio che sono molto veloci, noi dobbiamo giocarci la carta del pressing. Non è facile giocare il giovedi serà e poi domenica. E’ vero che i giocatori sono pagati per fare questo, ma non è così scontato. La Lazio? Non so chi giocherà domani, non sono sicuro. Nella partita con l’Atalanta le dichiarazioni sono state un po’ ambigue, anche loro hanno la stessa difficoltà con le partite ravvicinate. Giocheranno con un 4-3-3 ma non sappiamo precisamente chi scenderà in campo. La nostra formazione? Bisognerà aspettare la giornata di domani”.

