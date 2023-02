Lazio-Cluj, Scuffet in conferenza: “Dobbiamo mostrare le nostre qualità. Domani ci sarà qualche amico a vedermi”

In conferenza stampa assieme all’allenatore dei rumeni Petrescu, ha parlato anche il portiere Simone Scuffet, vecchia conoscenza del campionato italiano, per anni di proprietà dell’Udinese. L’ex portiere bianconero ha presentato così la sfida: “Siamo preparati al match come sempre. L’avversario è di qualità superiore a quelli che abbiamo affrontato in precedenza, ma questo andrà dimostrato sul campo. Dobbiamo mostrare le nostre qualità concedendo alla Lazio il meno possibile, cercando di sfruttare le nostre occasioni. Domani ci sarà qualche amico a vedermi. L’importante è la partita. Starò con la famiglia e gli amici quando sarà il momento, ora penso a giocare. Immobile? La Lazio ha tanti grandi giocatori e ha tante possibilità di scelta anche su chi ha giocato un po’ meno sin qui. Non so se Immobile giocherà, noi dobbiamo prendere le contromisure e fare la nostra partita“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: