Roma, Dybala ai saluti? “Non so cosa succederà a fine anno”

Nella conferenza stampa pre Salisburgo-Roma, ha parlato Paulo Dybala lasciando non pochi dubbi sul suo futuro in giallorosso: “Futuro di Mourinho? Non so neanche quale sarà il mio al momento. Di sicuro mi piacerebbe continuare ad essere allenato da lui perché è uno dei migliori al mondo. La clausola è una questione tra la società e i miei procuratori, non so cosa succederà a fine anno.”

