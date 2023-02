Salernitana, ufficiale il nuovo allenatore

La Salernitana, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto il nome dell’allenatore che prenderà il posto di Davide Nicola, esonerato pochi giorni fa. Si tratta di Paulo Sousa, già allenatore della Fiorentina in Serie A. Per un’ardua sfida che allo stesso Nicola era riuscita la scorsa stagione in casa Salernitana. Questa la nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra“. La prossima sfida di campionato dei granata vedrà proprio la Lazio fargli visita.

