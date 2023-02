SERIE A | Salernitana-Lazio, la designazione arbitrale

Domenica 19 febbraio, alle ore 15:00, la Lazio sarà impegnata sul campo della Salernitana, nel 23esimo turno di campionato. Per il match dello Stadio Arechi di Salerno, la designazione arbitrale ha scelto Rosario Abisso, della sezione di Palermo, come direttore di gara.

L’arbitro Abisso ha diretto già in 15 occasioni la Lazio e, il bilancio, sorride ai biancocelesti: 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il primo precedente risale al 20 agosto 2017 quando, allo Stadio Olimpico di Roma, arrivò il pareggio per 0-0 contro la SPAL. Nello scorso campionato invece, il fischietto di Palermo ha arbitrato la Lazio in due occasioni: prima nel pareggio per 1-1 in casa del Torino lo scorso 23 settembre 2021, e poi nella vittoria esterna per 0-3 proprio sul campo della Salernitana. Infine, in questa stagione, Abisso ha arbitrato i biancocelesti nel successo per 0-2 in casa dell’Atalanta in quel di Bergamo.

Lo score dei 12 precedenti del fischietto di Palermo con la Salernitana invece recita: 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte.

