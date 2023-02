CdS | Un’altra Coppa per Pedro, il collezionista di trofei

Mister Europa si chiama Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, 25 titoli europei e mondiali in bacheca. Ha giocato in tutte le competizioni Uefa e le ha anche vinte (3 Champions, 1 Europa League e 3 Supercoppe Uefa), manca solo la Conference, in cui farà l’esordio stasera. Chissà se lo spagnolo sarà o meno all’ultima edizione di una competizione internazionale. Il suo futuro si deciderà nei prossimi mesi: può sempre decidere di restare alla Lazio, magari la qualificazione in Champions potrebbe convincerlo a rimanere per un altro anno ancora.

Nonostante i suoi quasi 36 anni corre ancora come un ragazzino e il suo segreto è continuare a guardare avanti, mai indietro. Dopo un anno e mezzo alla Lazio si può definire come un jolly di lusso, una figura chiave da iniziare sia all’avvio che in corsa. Sicuramente giocherà titolare domenica vista la squalifica di Zaccagni, per questo stasera non è sicuro che parta dal primo minuto.

Sarri gli chiederà di continuare a spingere la Lazio oltre ai suoi limiti e di segnare ancora, visto che la maggior parte dei suoi gol sono stati decisivi per portare a casa la vittoria.

Corriere dello Sport

