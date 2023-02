CONFERENCE LEAGUE | Lazio-Cluj, la lista dei convocati biancocelesti di mister Sarri | FOTO

Il ballottaggio finisce a mezzogiorno. Come riporta il sito ilmessaggero.it, a Maximiano è stato comunicato che giocherà titolare stasera contro il Cluj nell’andata dei playoff di Conference League. Sarri avrebbe sciolto le riserve a poche ore dal match di questa sera all’Olimpico. Dopo l’indecisione contro la Juventus in Coppa Italia, l’allenatore biancoceleste aveva lasciato in dubbio il posto fra i pali in Europa. Maximiano merita un’altra occasione, deve ritrovare sicurezze giocando. Con ogni probabilità, Provedel tornerà quindi in campionato domenica pomeriggio in casa della Salernitana, mentre stasera potrebbe arrivare un altro esame, da superare, per il portiere portoghese.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: