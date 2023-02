Lazio, arriva Diego Gonzalez: ieri il saluto al suo vecchio club

Lazio e Cluj si affronteranno questa sera alle 21 per la terza volta nella loro storia. Le prime due risalgono a soli tre anni e mezzo fa, nella stagione 2019/20, nel girone E di Europa League. Sulla panchina c’era ancora Simone Inzaghi (su quella del Cluj, invece, sempre Dan Petrescu) e quella sarebbe diventata una stagione memorabile: in positivo perché la Lazio avrebbe cominciato una striscia di risultati utili infinita, fermata solo dalla pandemia; in negativo proprio per l’esplosione del covid che ha costretto il mondo a fermarsi.

Prima di ciò, comunque, la Lazio era impegnata nei gironi di Europa League, dove appunto ha incontrato il Cluj per la prima volta. Il ricordo, però, è dolceamaro. La partita di andata si giocò a settembre in Romania e terminò con una sconfitta: all’iniziale vantaggio di Bastos nel primo tempo, risposero e poi rimontarono Deac e Omrani (1-2).

La partita di ritorno, quindi Lazio-Cluj, fu più felice per i biancocelesti, che vinsero 1-0 con gol di Correa al 24′. Nonostante questa vittoria, però, la Lazio non superò i gironi di Europa League, chiudendo il torneo al terzo posto con soli 6 punti.

Adesso la situazione è diversa: le squadre non sono più in Europa League, né tantomeno in un girone, dunque le partite di andata e ritorno (prima a Roma, poi in Romania) stabiliranno un dentro o fuori. Non si può sbagliare e la Lazio può e deve prendersi la sua piccola rivincita, visto che fu proprio il Cluj a passare il girone insieme al Celtic.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: