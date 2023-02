Lazio-Cluj, esordio in Conference League: è la settima competizione UEFA della storia biancoceleste

Oggi alle ore 21:00 la Lazio scenderà in campo contro il Cluj all’Olimpico, nella sfida valida per la fase a eliminazione diretta di Conference League. Si tratta dell’esordio assoluto dei biancocelesti in questa competizione europea, la terza per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League. Tale manifestazione continentale ideata dall’UEFA, ha avuto inizio nel 2021 e ha visto come prima vincitrice del torneo la Roma. La formula di questo torneo, è composta dei preliminari turni di qualificazione, susseguiti da una fase a gironi composta da 32 squadre, con 8 gruppi da 4 squadre ciascuno, venendo poi seguita dall’eliminazione diretta. La Lazio, essendosi classificata terza nel proprio girone di Europa League, è dunque scesa in Conference dove affronterà una squadra tra le seconde classificate nei gironi, in questo caso il club rumeno. Il 16 febbraio del 2023, allo Stadio Olimpico di Roma, avrà ufficialmente inizio il cammino della Lazio in questa competizione europea, la settima della propria storia.

I biancocelesti infatti, oltre a godere di una costante partecipazione alle manifestazioni UEFA anno dopo anno, contano nel proprio palmares diversi trofei internazionali. La Conference League, rappresenta la settima manifestazione riconosciuta dall’UEFA alla quale la Società biancoceleste ha partecipato. La prima partecipazione risale alla stagione 1973/1974 nella Coppa Uefa, la cui storica dominazione venne sostituita da quella di Europa League nel 2009. La seconda, è la Coppa delle Coppe nel 98/99, edizione in cui la Lazio si classificò come vincitrice in finale contro il Maiorca per 2-1. Nel 1999, i biancocelesti vinsero poi la 24esima edizione della Supercoppa Europea contro il Manchester United per 1-0. Successivamente, troviamo le prime partecipazioni alla Champions League nel ’99/2000, alla Coppa Intertoto nel 2005/2006 e all’Europa League nel 2009/2010. La Coppa delle Alpi vinta nel 1971 contro il Basilea e la presenza in altre competizioni internazionali come la Coppa delle Fiere, nono sono riconosciute dall’UEFA. Attualmente, la Lazio è il quinto club italiano e il ventiseiesimo europeo per numero di competizioni UEFA vinte.

