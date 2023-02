Lazio-Cluj, Tare: “Oggi un’occasione per chiunque scende in campo. Su Marcos Antonio…

Alle 21.00 all’Olimpico Lazio e Cluj si affronteranno per la gara di andata dello spareggio qualificazione di Conference League. Ai microfoni di Sky Sport Igli Tare ha parlato così prima della gara: “Dopo l’Europa League deludente, dobbiamo dare il massimo in questa competizione, e la formazione di stasera lo dimostra, non sottovalutiamo assolutamente l’impegno. Rosa corta? Parlarne fa parte del gioco, si fa anche per le squadre più importanti del mondo. Oggi è un’occasione per chiunque scende in campo, sia per chi ha giocato meno che per chi non è in un grande momento di forma. Marcos Antonio? Ci sono tanti fattori che ti indirizzano, Sarri è un allenatore esperto e sa cosa fa, ma una cosa positiva è che noi viviamo la situazione quotidianamente. Lui ha grande valore, non mi esprimo sempre così, dà il massimo, è un professionista e il suo momento arriverà, dobbiamo avere la capacità di aspettarlo“.

