MOVIOLA – Molti dubbi sull’espulsione di Patric: il Var conferma la scelta dell’arbitro Pawson

Nel post partita di Lazio-Cluj il portiere dei biancocelesti Luis Maximiano è intervenuto in zona mista. Queste le sue parole: “Una partita molto difficile e l’espulsione ha complicato tutto, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo contenti. Io lavoro per fare il meglio possibile, tutti i calciatori vogliono giocare perché senza è difficile. Penso che ognuno vuole minuti e sono felice per aver giocato. Io sono qui per parlare della partita e non dell’arbitraggio. In un momento no è stato importante vincere, è un momento non buono ma siamo una squadra forte e abbiamo la qualità per reagire in questa situazione. Io sono un ragazzo a cui piace lavorare e ho bisogno di minuti e fiducia, altrimenti è difficile. Io non sono un portiere che faccio la partita della vita e poi solo cazzate, no, ho bisogno di fiducia per fare sempre meglio. Se non si tira in porta per me è difficile, ma un portiere deve sempre essere pronto. Io sento la fiducia della società, ma quello che è successo in questi mesi è stato difficile, mai passata una situazione così. La gente non ha mai dubitato di me prima, nelle altre squadre ero sempre preparato, qui è arrivato adesso ma sono pronto per uscire da questo momento e lavorare per la Lazio”.

