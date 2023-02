UECL | Lazio-Cluj: le formazioni ufficiali

Stasera alle ore 21:00 l’esordio della Lazio in Conference League contro il Cluj.

Dopo il ko contro l’Atalanta brusco freno in casa biancoceleste, ma la gara odierna contro il club rumeno potrebbe essere l’occasione giusta per ricreare atmosfera e ambizioni per gli uomini di Sarri, anche in chiave europea. Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

All. Maurizio Sarri

CFR CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Boateng, Muhar, Krasniqi; Yeboah, Birligea

All. Dan Petruescu

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: