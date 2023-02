CorSera | La Conference esalta Immobile

Nonostante l’espulsione di Patric al 15′, la Lazio torna a vincere grazie al gol di Immobile.

Come riportato dal Corriere della Sera, decisiva la rete del capitano biancoceleste che non segnava dallo scorso 4 gennaio (a Lecce, 448 minuti di digiuno) e non realizzava un gol fondamentale per il risultato addirittura dal 13 ottobre (nel 2-2 con lo Sturm Graz).

In Europa Immobile, miglior marcatore della storia del club in campo internazionale, vanta un bilancio incredibile, soprattutto in casa: sono ben 16 gol in 19 partite giocate all’Olimpico fra Conference, Europa e Champions League. L’ultimo attaccante laziale a segnare in tre competizioni Uefa differenti fu Marcelo Salas (Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea e Champions League).

La gara di ieri col Cluj (che fra una settimana, ne lritorno, non avrà Boateng e Yuri Matias per squalifica) ricorda quella col Losanna del 1998 in Coppa delle Coppe: anche quella rappresentava l’esordio assoluto dei biancocelesti nella competizione, pure in quel caso venne espulso un laziale nel primo tempo (all’epoca Stankovic), e anche in quell’occasione l’1-0 venne realizzato (da Nedved) sotto la curva Nord. Con il Losanna finì 1-1, questa volta la squadra di Sarri è riuscita a vincere, tornando a gioire per la prima volta dal 4-0 al Milan, dopo il quale erano arrivati due pareggi e due sconfitte.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: