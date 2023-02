FORMELLO – Scarico per i titolari. Sarri lavora sulla fase difensiva

Al Centro Sportivo di Formello ha preso il via l’allenamento di rifinitura della Lazio in vista della gara di domani sera contro il Cluj. Allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:00, ci sarà l’esordio della squadra di Sarri in Conference League, nel match d’andata dei Play-Off per accedere agli ottavi. Dopo il torello e l’attivazione atletica sono scattate le prove tattiche della vigilia che lasciano tanti dubbi di formazione. Partendo già dalla porta con Maximiano che insidia Provedel, al momento però l’ex Spezia è ancora favorito. In difesa scelte praticamente obbligate al centro con Casale e Patric visto l’infortunio di Romagnoli e una condizione di Gila ancora non pronto per partire dall’inizio. Sulla fascia destra tornerà Manuel Lazzari mentre sulla corsia mancina sarà riproposto ancora Hysaj per dare un turno di riposo a Marusic. Ancora panchina per Pellegrini che sta recuperando minuti e che potrebbe debuttare a gara in corso. In mezzo al campo spazio finalmente a Marcos Antonio che sostituirà un acciaccato Cataldi, ai lati del brasiliano si muoveranno sicuramente Matias Vecino e uno fra Toma Basic e Luis Alberto. Difficile rinunciare alla qualità dello spagnolo ma è difficile pensare di vederlo vicino all’ex Shakhtar e per questo prende quota la candidatura del croato. Davanti sicuramente gioca Zaccagni, squalificato in campionato, così come sarà confermato Ciro Immobile. Ala destra Felipe Anderson favorito su Pedro e su Matteo Cancellieri. Non ci saranno gli infortunati Radu e Romagnoli così come lo squalificato Romero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: