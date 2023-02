Il Messaggero | Immobile si sblocca. Qualificazione agli ottavi di Conference sempre più vicina

Come riportato da Il Mattino, il nuovo tecnico della Salernitana Sousa perde in un sol colpo Troost-Ekong e Boulaye Dia per infortunio, che vanno ad aggiungersi a Fazio e Maggiore. Più grave quello del difensore centrale che ne avrà per almeno due mesi (frattura al piatto tibiale per il capitano della nazionale nigeriana). Dia, invece, lamenta un problema al polpaccio (ematoma) che lo costringerà certamente al forfait dopodomani. In pratica, il tecnico dovrà fare a meno della spina dorsale della squadra.

Magra consolazione il rientro – solo pro forma – di Mazzocchi, reduce dal lungo stop per l’operazione al ginocchio. Sousa non si è perso d’animo e non deroga dal suo credo tattico per provare a invertire la rotta che vede la Salernitana all’asciutto di vittorie casalinghe dal 22 ottobre scorso (successo di misura sullo Spezia). La squadra granata scenderà in campo con un modulo camaleontico (3-4-2-1), in linea con il credo dell’ex centrocampista della Juventus. Il banco di prova è importante. Esordio all’Arechi con la Lazio, davanti a circa 20mila spettatori (la prevendita fino a ieri non ha fatto registrare grosse impennate).

