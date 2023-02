Immobile stende il Cluj, il suo gol è il migliore della settimana: “Gol irreale” – VIDEO

E’ apparso in ripresa ieri Milinkovic-Savic, protagonista in mezzo al campo nel successo europeo contro il Cluj di Petrescu. Una prova di sostanza che lo ha portato a sfiorare il gol almeno in un paio di occasioni nel primo tempo. Determinante in Europa e in Serie A, come testimoniato da questa statistica pubblicata dalla Lega attraverso i propri canali social. Milinkovic è infatti il calciatore con il maggior numero di duelli vinti, a quota 163. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Djuric con 130, con Kouame e Cristante al terzo a quota 129.

