Lazio-Cluj, Zaccagni: “Una serata da squadra vera” – FOTO

Terminato il match di Conference League tra Lazio e Cluj, con la vittoria di misura dei biancocelesti, il difensore spagnolo Mario Gila è intervenuto in zona mista. Queste le sue parole sulla vittoria della sua squadra:

“Devo approfittare delle possibilità che mi da il mister, il minutaggio che mi da per aiutare la squadra. Il risultato di oggi importante, anche per la prossima partita. Abbiamo fatto un’Europa League non soddisfacente per noi, però dobbiamo pensare alla Conference, partita dopo partita, superare la fase ed arrivare all’obiettivo che la squadra sa.

Queste sono partite importanti per me, per mettermi in mostra, ma il mister sa che giocatore sono. Lui ha le sue idee, io le rispetto e devo approfittare dei minuti che mi da e rispondere in maniera positiva per aiutare la squadra, questa è la cosa più importante. Quanto sono cresciuto? Tantissimo, qui si impara tanto in maniera difensiva, sono molto contento. Mi manca un po’ il ritmo perché non sto giocando tantissimo, ma in allenamento sto crescendo tanto anche per i giocatori di altissimo livello che ci sono. I calciatori spagnoli della rosa sono i giocatori che mi stanno aiutando di più, da Patric, a Luis Alberto e Pedro. Mi hanno dato fiducia e reso facile l’inserimento qui. Li ringrazio molto.

Ho fiducia nella squadra, ho fiducia in me, lavorare in ogni allenamento e, avere la testa in partita, ti fa uscire da quelle situazioni difficili. Entrare al minuto quindici non è facile, devi stare subito dentro la partita, attivo, perché la squadra ha bisogno di te. Immobile? Era molto soddisfatto, soprattutto per aver aiutato la squadra. Erano diverse partite che non riusciva a fare gol, era molto contento.

Conference League un obiettivo della Lazio? Sì, tutte le competizioni devono esserlo per la Lazio. La Conference, il campionato, dobbiamo fare partita dopo partita e, se continuiamo così, con buoni risultati, sicuro facciamo cose buone”.

