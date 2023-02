Lazio-Sampdoria, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito web ufficiale, la Lazio ha reso nota dalla data in cui partirà la vendita dei tagliandi per la gara casalinga contro la Sampdoria in programma il 27 febbraio.

Questo il comunicato:

”La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 15:00 di venerdi 17 febbraio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – SAMPDORIA in programma lunedi 27 febbraio alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

– Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900; clicca qui per conoscere gli orari dei negozi Lazio Style nel periodo delle Feste:

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE

E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE

ON LINE CHE, IL TITOLO D’INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.



Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

– Via dei Gladiatori per i tagliandi Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D’Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario

– Piazza Lauro De Bosis per i tagliandi di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est ed eventuale Curva Maestrelli

– Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

– Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

SETTORI E PREZZI:

SETTORE INTERO INVALIDI CIVILI 100% e Accompagno (*) RIDOTTO UNDER 16 (**) Omaggio UNDER 14 (***)

TRIBUNA D’ONORE CENTRALE 200 € == == NO TRIBUNA MONTE MARIO 70 € 45 € 45 € OMAGGIO TRIBUNA TEVERE TOP 60 € 35 € 35 € OMAGGIO TRIBUNA TEVERE GOLD ingr. 34 BS e 30 BS 70 € 45 € 45 € OMAGGIO TRIB. TEVERE 40 € 25 € 25 € OMAGGIO TRIB. TEVERE PARTERRE CENTRALE 38 € 23 € 23 € OMAGGIO TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) 5 € == == NO TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) 25 € == == NO CURVA MAESTRELLI 25 € 14 € 14 € OMAGGIO DISTINTI SUD EST 25 € 14 € 14 € OMAGGIO SETTORE OSPITI – DISTINTI SUD OVEST 25 € == == NO

Ricordiamo che i settori della Curva Nord, Distinti Nord Est e Ovest e la Tevere Parterre Laterale sono esauriti con gli abbonamenti.

Al costo dei tagliandi on line, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %.

(*) I tagliandi ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 1/1/2007.

(***) Tutti i ragazzi nati dal 01/01/2009 accompagnati da un genitore (o parente entro il 4° grado) in possesso di

biglietto a pagamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio ritirando in concomitanza alla prevendita

dell’evento,l’apposito tagliando nominativo contestualmente al biglietto a pagamento dell’accompagnatore.

L’operazione potrà essere effettuata esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 e, solo il giorno della gara,

presso la biglietteria di Via Nigra. Clicca a questo link https://www.sslazio.it/it/biglietteria/info-e-normative-omaggi-

under-14 per leggere le indicazioni degli omaggio under 14.

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2019 accedono allo stadio gratuitamente e senza bigliettopresentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.



CAMBIO NOMINATIVO:

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei tagliandi e degli abbonamenti (quest’ultimi solo per la tariffa Intero), cliccando qui.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara,dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso Via Nigra – Stadio dei Marmi. Il punto vendita sarà abilitato anche per la stampa dei tagliandi Omaggio Under 14.



Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati da questa gara anche i tagliandi Coni e Figc ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 16:45 alle 18:45.



SETTORE OSPITI:

sarà possibile acquistare i tagliandi per il SETTORE OSPITI, fino alle ore 15:00 di venerdi 17 febbraio. Si ricorda che per questa tipologia di tagliandi, vige sempre il divieto del cambio nominativo.

Per esporre uno striscione allo stadio NON CENSITO DALL’OSSERVATORIO, è obbligatoriopresentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Senza la predetta richiesta e successiva autorizzazione, nessun striscione sarà fatto entrare allo stadio.“

