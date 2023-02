CdSera | Immobile, caccia al gol anche in campionato

Finalmente Ciro si è sbloccato, ora è il momento della continuità. Ha ritrovato il gol giovedì in Conference League, dando ragione a Sarri quando diceva che per ritrovare la forma dopo l’infortunio aveva bisogno di giocare sempre di più. Prima di giovedì non segnava un gol decisivo dal 13 ottobre, sempre in Europa (League) contro lo Sturm Graz. In campionato, invece, dal 18 settembre a Cremona (doppietta nel 4-0).

In Conference ha segnato il 191esimo gol in 282 presente con la maglia della Lazio e, curioso record, con quello di giovedì è arrivato al 58esimo 1-0 realizzato in biancoceleste. In Serie A sta segnando poco e servendo meno assist per i suoi standard, naturalmente anche a causa dei diversi infortuni che lo hanno fermato. Nelle ultime 5, però, non ha inciso in nessun modo. Solo altre due volte è rimasto a secco così a lungo da quando gioca nel massimo campionato italiano: la prima a maggio 2013, quando giocava con il Genoa; la seconda sempre con la Lazio, nel dicembre 2016.

Domani si gioca a Salerno e contro i granata Immobile ha giocato solo nel 2021-22 segnando sia all’andata e al ritorno.

Corriere della Sera

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: