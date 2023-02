CdSera | Marcos Antonio paga l’espulsione di Patric: il brasiliano è senza pace

Quella di Marcos Antonio è una stagione sfortunata. Il brasiliano non riesce a trovare pace ed è l’acquisto che per ora ha deluso di più. Ha un curriculum interessante, aveva giocato nello Shakthar con cui aveva sconfitto il Real Madrid al Bernabeu, ma la Lazio voleva inserirlo in un centrocampo più adatto a lui.

Già con il Feyenoord Sarri stava per inserirlo, ma all’ultimo ha dovuto rinunciare poiché Romagnoli e Marusic avevano chiesto il cambio. Lo stesso mister di lui dice che ha qualità e tecnica, ma è scadente a livello fisico. Infatti il brasiliano è minuto e leggero, inserirlo significherebbe regalare centimetri e chili agli avversari.

Come spiega il Corriere della Sera, l’idea iniziale della società era prendere Ilic e vendere Luis Alberto. Come sappiamo, non è andata così e quindi hanno dovuto sopperire in qualche modo prendendo Marcos Antonio, anche se era presente un centrocampo non proprio affine alle sue caratteristiche.

Inoltre, nel corso della stagione non si può dire che il brasiliano sia stato fortunato: con la Sampdoria il pareggio in extremis è arrivato da un suo errore, per non parlare di giovedì che a causa di un errore di Patric è stato costretto al cambio dopo soli 15 minuti.

