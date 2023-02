FORMELLO – Differenziato per Pedro che ci sarà, dietro solito dubbio Lazzari-Hysaj

Solito dubbio e solite certezze. Questa sarà la Lazio che domani affronterà la nuova Salernitana targata Paulo Sousa. Il dubbio è quello noto da settimane con Lazzari e Hysaj a lottare per una maglia da titolare, il favorito rimane l’albanese che sembra essere in cima alle preferenze di Sarri in questa parte di stagione. Intoccabile invece Adam Marusic che dovrà solo sapere su quale fascia si muoverà, decisione cambia poco al montenegrino che sta facendo bene sia a destra che a sinistra. Fra i pali tornerà Ivan Provedel e sarà protetto dalla coppia Casale-Patric. Lo spagnolo ha praticamente riposato giovedì visto che la sua partita è durata appena quindici minuti, straordinari invece per l’ex Hellas già messi in conto vista l’assenza di Romagnoli per infortunio. Ha convinto la prova di Gila col Cluj ma difficile venga proposto dall’inizio. In mezzo al campo torna il trio titolare nonostante la buona prova di Vecino che poteva incalzare Luis Alberto. Il numero 10 quindi si riprende la titolarità e insieme a Milinkovic si muoveranno ai lati di Danilo Cataldi. Il riposo contro in Conference League è stato un toccasana per il regista. Davanti mancherà Zaccagni per squalifica quindi spazio al tridente composta da Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro Immobile. Occhio però al canterano del Barcellona che non ha preso parte alla rifinitura con i compagni per svolgere un lavoro differenziato di gestione. Sarri gli chiede uno sforzo, poi dipenderà tutto da come andrà il match. Ha assistito all’allenamento il nuovo arrivato Diego Gonzalez, sbarcato ieri sera nella Capitale.

