Il Messaggero | Lazio-arbitri, è un caso: record negativo di 3 espulsi in 7 partite

Nuova competizione, vecchie abitudini. Neanche il tempo di esordire in Conference che subito si ritrova in 10 per l’espulsione di Patric. Intervento scomposto del difensore, sì, ma il pallone sui piedi di Krasniqi era lanciato verso l’esterno, non verso la porta: il rosso è eccessivo. Non è neanche la prima volta, visto che si tratta della terza espulsione in competizioni internazionali quest’anno. Il primo è stato dato a Lazzari con lo Sturm Graz, il secondo a Romero contro il Feyenoord. E’ evidente che il rapporto tra la Lazio e i fischietti europei non riesce a decollare. E’ un “problema” che si ha già dal 1973, quando ci fu la squalifica per la rissa con l’Ipswich Town.

Il Messaggero

