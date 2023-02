Immobile a segno all’esordio in ogni competizione: la Lazio celebra le sue prime volte – VIDEO

Alla fine Christian Atsu non ce l’ha fatta: è stato ritrovato senza vita il calciatore dell’Hatayspor, rimasto sotto le macerie per giorni in seguito al terrificante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria 12 giorni fa. Inizialmente si pensava si fosse salvato, ma purtroppo giorni fa la notizia è stata smentita proprio dalla famiglia. Non si sono avute più notizie, fino alla terribile di questa mattina. Atsu aveva militato anche in squadre del calibro del Porto e del Chelsea circa 10 anni fa, prima di girare diverse squadre in giro per l’Europa. Di seguito il post straziante dell’Hatayspor, che saluta il suo grande calciatore:

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

