Morte Castagner, il cordoglio della Lazio: “Figura seria, pacata e professionale”

“La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e si unisce al dolore della famiglia. Castagner fu allenatore biancoceleste per due stagioni agli inizi degli anni ‘80: una figura cara agli appassionati di calcio, unanimemente associata a un modo serio, professionale e pacato di vivere lo sport“, così il club capitolino, attraverso una nota apparsa sul sito della società, ha ricordato l’ex tecnico venuto a mancare in queste ore.