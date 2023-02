PRIMAVERA 2 | Lazio ospite del Virtus Entella: si cerca il distacco dalla seconda in classifica

Questa mattina la Lazio Primavera scenderà in campo a Chiavari, ospitata dal Virtus Entella, per la 19esima giornata del campionato di Primavera 2. La partita si potrà seguire dalle 11.00 su Lazio Style Radio e Lazio Style (canale 233 di Sky). La Lazio cerca la rivincita dopo la sconfitta dell’andata per 0-1.

LAZIO

La Lazio ormai è diventata la squadra da battere. Solida al primo posto in solitaria ormai da un paio di partite, non perde da fine ottobre e ha la miglior differenza reti del campionato. Se prima sembrava fosse dipendente dai gol di Valerio Crespi, ora sappiamo che non è così perché arrivano goleade anche senza di lui, come successo la scorsa settimana. La squadra di Sanderra, infatti, viene da un bel 4-0 contro la Salernitana, arrivato con il gol di Balde, una perla di Sana Fernandes, e le reti di Napolitano e Di Tommaso, di cui oggi dovrà fare a meno perché squalificato.

VIRTUS ENTELLA

Il Virtus Entella sta facendo un ottimo campionato. Dopo esser retrocesso lo scorso anno dalla massima serie, sta facendo di tutto per risalire in fretta e infatti occupa momentaneamente il 5 posto, valido per i playoff. Con una vittoria raggiungerebbe l’Ascoli a 34 punti, che occupa il secondo posto e domani affronterà il Pisa. Nella partita di andata si sono imposti a Formello per 0-1 con la rete di Dolce, l’unica che ha segnato in questo campionato. Il loro bomber per eccellenza è Vincenzo Ferrara, seconda punta da 10 gol in 17 partite.

