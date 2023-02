Salernitana, i convocati di Sousa per la sfida contro la Lazio

Tra poco meno di 24 ore andrà in scena la sfida di campionato tra Salernitana e Lazio, in programma domani alle ore 15:00. Il club campano, attraverso un comunicato diramato sui propri canali social, ha reso noti i convocati per la sfida contro i biancocelesti scelti dal tecnico Paulo Sousa. Da segnalare l’assenza di Troost-Ekong, che si è fermato proprio nella giornata di oggi. Non saranno della sfida neanche Fazio, Maggiore e Mazzocchi

Di seguito la lista:

Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Piatek, Valencia

