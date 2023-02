Sarri-Sousa, il bilancio degli incontri in Serie A

All’Arechi la Lazio fa visita alla Salernitana sotto la guida del neo allenatore Paulo Sosa, subentrato dopo l’esonero del tecnico Davide Nicola.

Un debutto sicuramente non semplice per la nuova panchina granata che domenica affronterà i biancocelesti, sesti in classifica a quota 39 punti. Tuttavia, non è da trascurare un dato importante relativo al girone di andata dove la Salernitana riuscì ad imporsi per 3 a 1 nella gara disputata all’Olimpico, prima di entrare in un turbine negativo di risultati culminato con l’esonero di Nicola. Questa nuova avventura granata avviene in un momento di emergenza con una classifica che inizia a farsi preoccupante in termini di salvezza – visti i quattro punti di distanza dalla zona retrocessione – ma anche in una situazione di difficoltà legata alle assenze: Sousa non avrà a disposizione Troost-Ekong e Boulaye Dia per infortunio, giocatori che si aggiungono a Fazio e Maggiore.

Per quanto riguarda il confronto tra Maurizio Sarri e Paulo Sousa in Serie A, il primo è imbattuto in quattro sfide nel massimo campionato contro il nuovo tecnico dei granata con un bilancio di due vittorie e due pareggi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: