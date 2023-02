SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Salernitana

Dopo il successo europeo ottenuto in Conference contro il Cluj, per la Lazio è subito tempo di tornare in campo: domani alle 15.00 ci sarà il calcio d’inizio del match contro la Salernitana, in programma all’Arechi. I granata mostreranno un volto diverso, dato il cambio in panchina di questa settimana quando l’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha preso il posto di Davide Nicola, che è stato esonerato per la seconda volta in poche settimane: decisiva stavolta la sconfitta con l’Hellas Verona.

LA SALERNITANA – Decisiva dunque la sconfitta di Verona per Nicola, che ha lasciato i suoi al sedicesimo posto in classifica, con soli quattro punti di vantaggio sullo stesso Hellas terzultimo. Con l’arrivo di Paulo Sousa, i granata sperano di trovare da subito un rendimento migliore, più consono alla rosa allestita dal presidente Iervolino in estate. Tanti gli innesti arrivati in estate, con il rendimento di sole cinque vittorie in ventidue giornate che di certo non può soddisfare la dirigenza, con i granata non trovano i tre punti tra le mura amiche dal match del 22 ottobre contro lo Spezia.



LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Ochoa, Sambia, Bronn, Gyomber, Bradaric; Nicolussi Caviglia, Bohinen, Coulibaly; Vilhena, Candreva; Piatek.

LA STELLA – Non sarà del match Dia, che fin qui aveva guidato i suoi con ben otto reti siglate in questa Serie A. La sua assenza non può che responsabilizzare l’ex del match Antonio Candreva, che con la sua esperienza cercherà da subito di caricarsi i suoi sulle spalle per agevolare l’obiettivo di una salvezza tranquilla programmato ad inizio stagione.

IL PRECEDENTE – La sfida della scorsa stagione giocata all’Arechi è terminata 0-3 in favore dei biancocelesti, che nei primi dieci minuti del match andarono in vantaggio di due gol, grazie alla doppietta di Immobile: da ricordare lo splendido assist di tacco di Milinkovic-Savic. A chiudere il match nel secondo tempo fu Manuel Lazzari.

