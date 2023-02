Tuttosport | Mal di gol Lazio, Immobile la cura

Paulo Sousa esordirà sulla panchina della Salernitana domani contro la Lazio, squadra che ha già battuto due volte quando allenava la Fiorentina: nella stagione 2015-2016, con 4-2 all’Olimpico, e la stagione seguente per 3-2 al Franchi. L’ex allenatore della Polonia ha un solo, grande dubbio: organizzare la Salernitana in modo che sia più coperta o in modo che sia più coraggiosa? I granata hanno la peggior difesa con 42 gol subiti, inoltre sono infortunati Troost-Ekong e Dia.

Il nuovo mister però sembra protendere per una Salernitana più offensiva, visto che, come ha dichiarato a tuttomercatoweb, è il coraggio a portare risultati. Però si sa, le grandi trasformazioni non avvengono in pochi giorni e bisogna anche tener conto dell’avversario, in questo caso la Lazio, che non vince in campionato dal 24 gennaio.

La Salernitana potrebbe presentarsi con un 4-3-2-1 con Sambia, Guomber, Bronn/Lovato e Bradaric in difesa, oppure con un 3-4-2-1, con Daniliuc accanto a Gyomber e uno tra Bronn e Lovato. Un dubbio riguarda il ruolo da far ricoprire a Candreva, se farlo giocare con uno tra Vilhena e Bonazzoli dietro Piatek, oppure diventare l’esterno di destra qualora si giocasse con la difesa a tre.

