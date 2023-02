23° SERIE A | LIVE SALERNITANA-LAZIO 0-0

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Salernitana-Lazio, per i granata è intervenuto ai microfoni di DAZN Domagoj Bradaric: “Penso che la cosa più importante per noi adesso sia mantenere la porta inviolata. In attacco abbiamo qualità, in difesa dobbiamo essere più forti, non subire gol e poi sicuramente avremo le nostre opportunità.”

