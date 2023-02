CorSera | Sarri inquieto: Pedro e Anderson acciaccati. Visite mediche per il baby paraguaiano Gonzalez

Come riportato dal Corriere della Sera, oggi contro la Salernitana saranno assenti Romagnoli per infortunio e Zaccagni per squalifica. A questi si aggiungono le condizioni fisiche non al top di Pedro – che ieri si è allenato a parte – e Felipe Anderson, a cui Sarri chiederà di stringere i denti.

Intanto, ieri la Lazio Primavera ha vinto 2-0 sul campo della Virtus Entella (in gol Bertini e Crespi), confermandosi in testa alla classifica del campionato 2. In mattinata ha invece svolto le visite mediche Diego González, l’attaccante paraguaiano classe 2003, preso nell’ultimo giorno di mercato in prestito dal Celaya, che era impegnato nel Sub-20. Verrà aggregato alla squadra di Sanderra per aiutarla a conquistare la promozione in Primavera 1.

