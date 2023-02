Il Messaggero | Lazio, invertire il trend con le piccole e riprendersi il posto Champions

Come riportato da Il Mattino, Claudio Lotito non mette piede all’Arechi dal 14maggio 2021, data della premiazione per la promozione in A della Salernitana.Ma oggi non sarà sugli spalti e vedrà la partita in tv. «Non verrò, sono preso dalla politica. E poi non è che sia stato trattato benissimo a Salerno dopo quanto abbiamo fatto io e mio cognato (Marco Mezzaroma, ndA)», ha detto l’imprenditore.

«Non ho mai incontrato Iervolino», taglia corto. «Posso solo dire che vinca il migliore. La Salernitana è stata un caso unico nel calcio italiano: presa in Eccellenza e portata in Serie A», la fine del telegramma della vigilia.

