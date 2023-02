La Repubblica | Sarri in emergenza punta su Immobile e Milinkovic

Come riportato dal Corriere della Sera, lo scorso anno, dopo 22 giornate di campionato, la Lazio aveva mantenuto la porta inviolata – coppe comprese – per appena 8 partite. A fine stagione i clean sheets furono 14: un totale già raggiunto in questo 2022-23 con 3 mesi abbondanti di anticipo. In Serie A sono 11 come il Napoli, solo la Juventus (14) ne ha ottenuti di più; in Europa quello col Cluj è stato il secondo; e poi ce n’è uno in Coppa Italia.

Provedel non ha preso gol per 11 volte in campionato, un primato tra i portieri nei primi 22 turni, e in un’occasione anche in Europa League (a Graz); Maximiano è rimasto imbattuto col Bologna in Coppa Italia e col Cluj in Conference. Sulla pagella del titolare c’è pure un ottimo 76% di parate in campionato: il friulano è il più bravo, insieme a Musso dell’Atalanta, fra tutti quelli che hanno giocato almeno 8 partite. Un dato che aiuta a capire perché la Lazio sia la migliore in serie A nella differenza tra reti subite ed expected goals: addirittura -7,2 fra i 26,2 che avrebbe dovuto incassare e i 19 effettivamente presi, con cui ha la terza difesa del campionato dopo Napoli (15) e Juventus (17).

