Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic assieme a Roma – FOTO

Grazie alla doppietta realizzata all’Arechi contro la Salernitana, Ciro Immobile ha eguagliato e superato l’ex attaccante della Fiorentina Kurt Hamrin: il capitano biancoceleste ha infatti raggiunto quota 191 gol in Serie A. Ai microfoni di notizie.com Hamrin si è espresso così sullo strepitoso traguardo raggiunto da Immobile. Ecco le sue parole: “Sono record che è normale che vengano superati. Anche quando riuscì a sorpassarmi l’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Di Natale, fu la stessa cosa. Immobile? È un giocatore molto forte, però adesso si fa più complicata per lui. Sarà difficile riuscire ad arrivare a quelli che stanno ancora più avanti in questa classifica, penso ovviamente a Silvio Piola, ma anche al terzo posto di Nordahl. Però è giusto che ci provi, ha tutto quello che gli serve per riuscirci. E poi, come ho già detto, i record sono fatti per essere battuti“.

