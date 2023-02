PAGELLE – Ciro torna si riprende la corona, Luis Alberto domina e spreca. Scintilla da Cancellieri

Ciro Immobile ha deciso la vittoria biancoceleste grazie a una doppietta, dando continuità alla rete siglata in Conference contro il Cluj. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “Domani sarà un bel compleanno, ne avevamo bisogno io e la squadra. Loro avevo motivazioni dopo il cambio in panchina. Devo ringraziare tutti, squadra e staff, in questo momento negativo per me hanno avuto tutti una parola di conforto. Ho raggiunto la maturità per cui ne avevo bisogno in parte, ma mi hanno fatto sentire importante. Sarri dice sempre che gli attaccanti sono psicopatici perchè vivono a momenti, e in parte ha ragione: per noi il gol è ossigeno, quando non arriva e quando è collegato ai non risultati il rammarico è doppio. Oggi è andata bene, sono felice per me e per la squadra. Ci siamo detti che per avere continuità serve affrontare le partite con lo stesso piglio mostrato con le grandi, fino alla fine ci sarà una lotta serrata e noi vogliamo esserci. Sono felice pe ri miei numeri, che insieme alla squadra stanno salendo piano piano, speriamo di raggiungere anche gli obiettivi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: