Salernitana-Lazio: le probabili formazioni

Inter-Udinese termina con il risultato di 3-1. Per i nerazzurri in gol Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, mentre per i bianconeri Lovric. La squadra di Inzaghi si porta a quota 47 e consolida il secondo posto, mente l’Udinese rimane in nona posizione con 30 punti.

_________________________________

Finisce anche Monza-Milan, con il risultato di 0-1. I rossoneri sono riusciti ad imporsi in casa della squadra lombarda grazie alla rete di Messias, che consente agli uomini di Pioli di agguantare momentaneamente l’Inter in seconda posizione a quota 44. Il Monza invece, dopo la sconfitta odierna rimane in undicesima posizione con 29 punti.

________________________________________________________________________________________

Termina la seconda gara di questa 23esima giornata di Serie A. Dopo l’anticipo di ieri tra Sassuolo e Napoli, in cui la capolista ha ottenuto in trasferta altri 3 punti, alle 15.00 di oggi c’è stato il fischio d’inizio di Sampdoria-Bologna. A festeggiare è la squadra di Thiago Motta, che ha battuto 2-1 i padroni di casa della Samp. A sbloccare il match andato in scena al Marassi ci ha pensato Soriano (27′); nella ripresa Sabiri ha trasformato il rigore del momentaneo pari (71′). Infine Orsolini ha chiuso la gara con una prodezza al 90′. Protagonista della sfida Skorupski che ha parato il secondo penalty calciato da Sabiri. a pochi minuti dal primo.

