Salernitana-Lazio, Pedro: “Molto dolore al naso e alla testa ma volevo aiutare i compagni”

Pedro è rimasto in campo nonostante il colpo subito al naso nella bella vittoria della Lazio sul campo della Salernitana. Lo spagnolo ha parlato così al termine del match, intervistato ai microfoni di Dazn: “La partita era difficile e abbiamo fatto un bel lavoro, era importante ottenere una bella vittoria dopo gli ultimi risultati, ora ne abbiamo altre due importanti e dobbiamo proseguire in questo modo. Ho avuto molto dolore al naso e alla testa, ho perduto molto sangue ed era difficile respirare, ma volevo esserci e abbiamo ottenuto una bellissima vittoria. Per Immobile il mio voto è dieci, oltre i gol ha dato ci ha aiutato tanto nella gestione del pallone e per noi è fondamentale, è stato il migliore in campo e non solo per gol“.

Queste le parole dell’estero biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Ho ricevuto un bel colpo. È stato difficile per me giocare, difficile respirare. Avevo tanto dolore alla testa, volevo essere a disposizione della squadra, aiutare. E alla fine abbiamo ottenuto la vittoria, che è stata la cosa più importante. Sapevamo che loro sono aggressivi, questo è uno stadio difficile in cui vincere. Siamo riusciti a fare tutto bene, combattere fino alla fine una gara sporca, difficile. Abbiamo giocato bene, ottenuto una bella vittoria, La cosa più importante è il lavoro di squadra”.

“Giovedì? Siamo cresciuti tantissimo come squadra, come mentalità. Tutto il gruppo è disposizione per far bene. Qui è difficile giocare, sembra facile per il gioco, per il risultato, ma sappiamo che non è così. Siamo contenti, adesso continuiamo così. Conference? Ho molta voglia di vincere questa coppa, è un trofeo europeo, sempre va bene per la squadra, per me, per il palmares, per la mia carriera. È comunque una competizione molto difficile, speriamo possa finire bene per noi”.

“Da destra a sinistra, cosa cambia? Non cambia tanto, devi fare lo stesso lavoro. Ho giocato tante volte sia a destra che a sinistra nella mia carriera, per me non c’è problema. Zaccagni è molto importante per noi, sta in super forma, sapevo che sarebbe stata una buona opportunità anche per me. Tiriamo poco? Questo è vero, oggi era difficile arrivare in porta, ma alla fine sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, avremmo potuto far 4-5 gol. Alla fine Ciro ha fatto due gol, abbiamo sbagliato un rigore”.

