Salernitana-Lazio, Sarri: “Stiamo valutando se mandare subito Milinkovic a casa”

Nel pre partita di Salernitana-Lazio, ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN: “Purtroppo Milinkovic stanotte ha avuto problemi, non ce la fa ad essere a disposizione. Stiamo valutando se mandarlo subito a casa in macchina o tenerlo in panchina, ma non penso sia il caso di farlo entrare. Siamo concentrati su di noi, ci siamo preoccupati meno degli avversari perché non abbiamo precedenti su cui basarci”

