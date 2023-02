Salernitana-Lazio, Sousa nel post: “Non mi è piaciuta la reazione, non dobbiamo mai mollare”

Ritorno amaro per Paulo Sousa in Serie A, con la Lazio che con una splendida prestazione ha battuto la sua nuova Salernitana. Ecco le sue parole nell’intervista post partita rilasciata i microfoni di Dazn: “In spezzoni della partita abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo essere capaci di difendere alti. La prima volta che abbiamo sbagliato siamo stati penalizzati con il gol, ma solo il tempo riuscirà a farci gestire la partita come vogliamo. Questa è la strada da seguire. Non mi è piaciuta la resa dopo il gol subito, dobbiamo migliorare e avere una reazione diversa dato che combattiamo per la salvezza. Il leader deve essere la squadra, la tifoseria, abbiamo bisogno di una spinta positiva come durante la partita odierna, non come nel riscaldamento come contro qualche giocatore. L’atteggiamento di non mollare mai deve sempre essere presente in ognuno di noi. A livello posizionale dobbiamo migliorare, ma anche a livello di tempi di pressione e di spazio di occupare serve più tempo e chiarezza su ciò che va fatto. La Lazio palleggia bene in spazi corti, noi dobbiamo migliorare sulla velocità sul corto, dobbiamo avere capacità di pressare e chiudere le combinazioni avversarie. Non troveremo tante squadre come la Lazio, per questo penso che la strada sia questa, pressare alti e bene. A me piacciono le sfide difficili e questa la considero complicata, ma siamo positivi nel riuscirci, noi e la società. Mi ha convinto la motivazione del presidente e la sua visione, oltre quella del direttore sportivo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: