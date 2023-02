SERIE A | Salernitana-Lazio, i convocati biancocelesti di mister Sarri | FOTO

Alle ore 15:00 torna in campo la Lazio. Dopo il successo per 1-0 in Conference League, nell’andata dei Play-Off contro il Cluj, i biancocelesti tornano in campionato, con il match in casa della Salernitana valido per la 23° giornata di Serie A. In vista della sfida che inizierà tra poco meno di tre ore, ecco la lista dei 22 calciatori biancocelesti convocati da mister Sarri:

PORTIERI: Adamonis, Maximiano, Provedel;

DIFENSORI: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini;

CENTROCAMPISTI: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

ATTACCANTI: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero.

