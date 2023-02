SERIE A | Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali

Torna in campo la Lazio. I biancocelesti, dopo il k.o. interno contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato ed il successo in settimana contro il Cluj in Conference League, sono chiamati a ripartire anche in Serie A. In questo 23esimo turno la squadra di Sarri affronterà la Salernitana del neo allenatore Paulo Sousa. I granata arrivano da due sconfitte consecutive contro Juventus (0-3) ed Hellas Verona (1-0). Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Lazio scelte dai due allenatori:

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Vilhena, Bonazzoli; Piatek.

Allenatore: Paulo Sousa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore: Maurizio Sarri.

