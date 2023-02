CdS | Festa Immobile, ottavo nella classifica all time del campionato italiano

Come riportato dal Corriere dello Sport, è tornato l’Immobile di lusso. Gli è bastato sbloccarsi di giovedì con il Cluj per rivivere le sue domeniche bestiali. Seconda doppietta di fila alla Salernitana, sempre colpita dal ritorno in Serie A dei granata (5 reti in 3 gare).

Doppio Ciro e 3 punti in tasca, così è tutto più semplice: 193 gol con la Lazio, 191 in Serie A, raggiunto e scavalcato Kurt Hamrin in un colpo solo. Ora è all’ottavo posto nella classifica all-time del campionato italiano. Quella di ieri è stata la sua 32ª marcatura multipla da quando è arrivato a Roma, almeno 13 in più di ogni altro calciatore da luglio 2016: 6 anni e mezzo di fuoco. Era dal 18 settembre scorso, giorno della trasferta a Cremona (0- 4), che Immobile non sbloccava un match poi vinto dalla Lazio.

