Delio Rossi: “Sarri resterà alla Lazio, conosco bene Lotito”. E su Luis Alberto…

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex tecnico della Lazio Delio Rossi ha parlato dell’andamento stagionale dei biancocelesti, esprimendo anche un personale commento sul futuro di Sarri.

Queste le sue parole:

Crede che Sarri rimarrà alla Lazio?

“Io credo di si. Conosco bene Lotito e penso che stia andando verso Sarri. Anche per Sarri come per Gasperini è importante fare la squadra all’allenatore”.

Sarri potrebbe passare al 4-3-1-2, mettendo Luis Alberto dietro due punte?

“Non è importante come la vedrei io ma come la vede lui. Come dicevo prima, se si prende un allenatore come Sarri, bisogna seguire la sua idea. Io comunque, sinceramente, posso dirvi che non lo vedo come Mauri. Lui era il quarto centrocampista e la terza punta. Si inseriva moltissimo mentre Luis Alberto vuole molto la palla. Lo spagnolo lo vedo più davanti alla difesa”.

