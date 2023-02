La Repubblica | Super Immobile, doppio regalo

Come riportato da La Repubblica, Ciro Immobile compie oggi 33 anni, ma il regalo più bello se l’è fatto da solo ieri. Anzi, a Salerno ha scartato più di un pacchetto: doppietta che decide la partita, gol che interrompe un digiuno che in campionato durava dal 4 gennaio, aggancio e sorpasso in un quarto d’ora ad Hamrin nella classifica all-time dei marcatori della Serie A. Il centravanti biancoceleste è adesso ottavo con 191 reti, nel mirino le 205 di Roberto Baggio. Come se non bastasse, la sconfitta dell’Atalanta col Lecce ha riaperto le ante della finestra sulla Champions.

