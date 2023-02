Oggi Siniša Mihajlović avrebbe compiuto 54 anni

Lo scorso 16 dicembre è andato in cielo Siniša Mihajlović, dopo aver a lungo combattuto con un male che dopo mesi e mesi ha avuto la meglio su una figura estremamente importante per il mondo del calcio e dello sport. Oggi l’ex bandiera biancoceleste avrebbe compiuto 54 anni, troppo pochi per un personaggio amato ovunque per tutto ciò che ha dimostrato in campo e fuori dal rettangolo di gioco.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: