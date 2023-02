Scaloni: “La Lazio con Sarri gioca bene, spero arrivi in Champions”

L’attuale ct della Nazionale Argentina, fresca di vittoria ai Mondiali in Qatar, ed ex giocatore della Lazio Lionel Scaloni ha parlato durante la premiazione per la ‘Panchina D’Oro’ a Coverciano accennando proprio ai biancocelesti e all’Atalanta, sua ex squadra. Queste le sue parole: “Spero che arrivino tutte e due in Champions, anche se sarà dura. La Lazio con Sarri e l’Atalanta con Gasperini giocano bene, il campionato italiano è molto difficile e la corsa durerà fino alla fine”.

