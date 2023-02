Serie A, la 23esima giornata si chiude con un pareggio tra Torino e Cremonese

Termina 2-2 il posticipo di questa 23esima giornata di Serie A tra Torino e Cremonese. In gol per i granata Sanabria e Singo, mentre per il club lombardo la firma è stata di Tsadjout e Valeri. Un punto per parte, che consente al Torino si raggiungere quota 31 punti in nona posizione e alla Cremonese di salire a 9 seppur in ultima posizione.

