Tanti auguri a Ciro Immobile, il capitano biancoceleste compie 33 anni!

E’ un giorno speciale per Ciro Immobile, con il capitano biancoceleste che spegne oggi 33 candeline. E’ un compleanno più che speciale per l’attaccante azzurro, che arriva dopo una settimana in cui ha ritrovato il gol in Europa e poi in Serie A. Con le sue due reti la Lazio ha trovato i tre punti a Salerno, marcature che gli hanno consentito di salire all’ottavo posto della classifica marcatori all time della storia della Serie A a quota 191 reti. La Supercoppa Italiana vinta nel 2017 e nel 2019, oltre che la Coppa Italia del 2019 contro l’Atalanta. Tantissimi gol e un attaccamento incondizionato verso la causa biancoceleste, nella speranza di assistere ad una seconda parte di stagione più serena per lui, specialmente dal punto di vista fisico. Tanti auguri Ciro!

